Шест станаха вече жертвите на мощния тайфун "Джеби", връхлетял по-рано днес Западна Япония, предаде Франс прес.

Ранените са около 170. Един от тях е в критично състояние.

Заради стихията бяха отменени около 800 полета, както и движението на някои високоскоростни влакове. Без ток останаха около 2,3 милиона домакинства в Централна и Западна Япония, допълва ДПА.

Окото на бурята се намира над Японско море на около 90 километра западно от остров Садо. Тайфунът се придвижва на север-североизток със скорост 75 километра в час с ветрове със скорост 126 километра в час и с пориви от 180 километра в час.

Тайфунът "Джеби" е най-мощният, поразявал директно Япония през последните 25 години.

Той донесе със себе си проливни дъждове и бурни ветрове.

Танкер удари мост, свързващ международното летище Кансаи край Осака и град Идзумисано. Корабът е бил на котва в залива на Осака, но е повлечен от бурята към моста.

At least 11 people were on board the fuel tanker that crashed into the Kansai Airport bridge. No word yet on any injuries at this point. #Jebi pic.twitter.com/9yBni9bLhc