Путин възнамерява да признае Донецка и Луганска народни републики

Р уският президент Владимир Путин заяви в телефонни разговори с френския президент и германския канцлер, че възнамерява да подпише указ за признаване на двата отцепнически района в Украйна (Донецка и Луганска народни републики) за независими, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Френският и германският лидер изразиха разочарование,

след като чуха решението, се допълва в съобщението на руското президентство за телефонните разговори. Германският канцлер Шолц осъди заплахата на Путин да признае отцепилите се области, съобщи канцеларията на германския лидер.

Оттам допълват, че в телефонния разговор Шолц е казал на руския президент,

че всеки подобен ход ще бъде равносилен на "едностранно нарушаване" на Минските споразумения за прекратяването на сепаратисткия конфликт в Украйна.

Шолц е призовал Путин да оттегли руските войски от украинската граница и да намали напрежението в Източна Украйна. Канцеларията му допълни, че той ще се консултира с украинския и френския лидер за обстановката в Украйна.

По-рано днес Путин каза, че Русия ще реши дали

да признае независимостта на двата сепаратистки района в Източна Украйна.

