Обезпокоен от нарастващата популярност на рапа сред руската младеж, руският президент Владимир Путин поиска културните лидери да обмислят начини за неговото контролиране, вместо за неговата забрана, предаде Асошиейтед прес.

На среща със съветници по културните въпроси, състояла се в Кремъл, Путин каза: "Ако е невъзможно да го спрем, тогава трябва да го направляваме". Той предупреди, че забраната на концерти на изпълнители ще има противоположния ефект и ще ги направи още по-популярни.

Путин отбеляза, че рапът "се основава на три стълба - секс, наркотици и протест" и добави, че лично е обезпокоен от надделяващата тема за дрогата в рапа, като каза, че това "е пътят към деградирането на нацията". Президентът заяви, че "пропагандата на дрогата" е по-лоша и от ругатните.

Неговото изказване дойде малко след като в Русия бяха отменени концерти на рапъри след предупреждения от властите, че тяхната музика популяризира "погрешни ценности". Освен това най-малко трима музиканти в Русия бяха арестувани.

Като символичен жест на помирение руският парламент обяви конкурс за рап песен.

Държавната Дума обяви, че ще проведе конкурс за най-добра рап песен, но темата на песента трябва да бъде за пътуване из Русия. Победителят, според депутата Михаил Дегтярев, ще спечели обиколка из руски градове. "Искаме да предоставим платформа за открита дискусия и да подчертаем както предимствата, така и недостатъците на този или онзи град", допълни той.

"Ако например има лош път близо до дадена туристическа атракция, трябва да има и видео за това", каза още той.

Рапът се превърна в един от най-популярните музикални жанрове сред руската младеж и мишена за руските власти, благодарение на открития начин, по който той обрисува ежедневната реалност и заради унищожителната критика към правителството.

Because of its growing influence on Russian youth, Vladimir Putin is aiming to ‘control’ rap music in Russia https://t.co/MUwrPLwbBV pic.twitter.com/SnIuve48Jr