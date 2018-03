Клип на руския президент Владимир Путин, в който той заплашва предателите, работещи за чужди служби, бе припомнен след отравянето на руския двоен шпионин Сергей Скрипал.

Това подсили мненията, че именно Кремъл стои зад отравянето му. В момента той и дъщеря му са в болница в критично състояние, след като бяха намерени в безсъзнание в търговски център в Солсбъри, Англия. Според медиите на Острова те са били в досег с отрова.

Думите, които Путин изрича, са записани през 2010 година:

"Предателите ще умрат", казва той: "Повярвай ми, тези хора предадоха приятелите си, братята си, в замяна на тридесет сребърника", припомня "Business Insider".

Думите са по повод тогавашния шпионски скандал между Русия и САЩ, в чиято основа бе Скрипал, отровен преди дни в Солсбъри, Англия.

Here's our take on the possible poisoning of Sergei #Skripal, former #Russian spy. Found on a bench in Salisbury and now critically ill. More when we have it https://t.co/RsDc5urSK2