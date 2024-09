"Гардиън": Путин ескалира ядрената си реторика

В . "Гардиън" обръща внимание на предупрежденията на руския президент Владимир Путин, че обмисля използването на ядрени оръжия. Това е най-сериозното изказване на руския лидер до момента във връзка с идеите на Украйна да бъде разрешено да нанася удари с ракети с голям обсег дълбоко на територията на Русия, отбелязва британското издание.

Владимир Путин ескалира ядрената си реторика, като каза пред високопоставени руски представители, че Русия ще обмисли използването на ядрени оръжия, ако бъде атакувана от която и да е държава с конвенционални оръжия.

Путин направи вчера това си изявление на заседание на Съвета за сигурност на Русия, на което обяви промени в руската ядрена доктрина.

Украинският президент Володимир Зеленски в продължение на месеци иска на Украйна да бъде дадено разрешение да използва ракетите британско производство "Сторм шадоу" и ракетите американско производство AТАКМС, за да поразява цели навътре в Русия.

"Гардиън" обръща внимание на думите на Владимир Путин, че Русия ще обмисли използването на ядрени оръжия, ако получи "надеждна информация", че срещу нея е започнала масирана атака с ракети, летателни апарати или дронове.

Кремъл: Планът на Зеленски да принуди Русия да сключи мир е "фатална грешка"

Британското издание се спира и на предупреждението на руския президент, че всяка ядрена сила, която подкрепя атаката на друга страна срещу Русия, ще бъде смятана за участник в агресията. "Гардиън" окачествява тези думи на Путин като едва прикрита заплаха срещу Запада, чиито лидери обмислят дали да разрешат на Украйна да използва оръжия с голям обсег.

"Гардиън" се спира и на изказването на Путин, че корекциите в руската ядрена доктрина са внимателно премислени и съответстват на съвременните военни заплахи, пред които е изправена Русия.

Британският вестник обръща внимание на реакцията във връзка с корекциите в руската ядрена доктрина на Андрий Ермак, началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, според когото "Русия вече няма други инструменти, с които да сплашва света, освен ядрения шантаж".

