Руската прокуратура подозира Алла Пугачова във финансиране на украинската армия

Г енералната прокуратура на Русия е входирала жалба срещу примата на руската естрада Алла Пугачова, като в текста ѝ се изказва подозрение, че тя финансира украинската армия, предава ТАСС.

Ръководителят на Федералния проект за сигурност и борба с корупцията Виталий Бородин се е обърнал към Генералната прокуратура на Руската федерация с молба да провери дали певицата Алла Пугачова финансира Въоръжените сили на Украйна.

A Russian singer has denounced Vladimir Putin's war in Ukraine and asked to be placed on her country's foreign agents list in solidarity with her husband https://t.co/d6sw1bI0ZN