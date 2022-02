Трагедия и блясък: Тегне ли проклятие над кралското семейство на Монако

И ска ли ви се да бъдете принцесата, която се омъжва за принца от приказките и заживяват щастливо в своето кралство, пътуват из широкия свят, обличат се стилно през деня и бляскаво вечер, организират благотворителни инициативи и балове? Да ви се случи всичко, сякаш извадено от цветна книжка с приказки?

Както във всяка измислена приказка обаче, така и в живота на реалните принцове и принцеси се случват нещастия и беди. Някои стават достояние за всички ни, но със сигурност има и такива, за които никога няма да разберем.

А в реалността, противно на края във фантастичните разкази за далечни кралства, животът зад стените на дворците невинаги има щастлива развръзка.

Най-зловещите кралски проклятия

В месеца на любовта ви запознаваме с една кралска и не толкова щастлива любовна история. Всъщност, историите са няколко.

А междувременно се надяваме скоро злочестото време в монакския кралски двор да приключи, а с това да се опровергае (поне за малко) твърдението, че над знатните особи тегне старо проклятие за нещастие в любовта.

И заживели щастливо, но не за дълго

Преди 10 години най-желаният кралски ерген и наследник на трона на Монако - принц Албер, най-накрая слага край на волния си живот и сключва брак с вече бившата състезателката по плуване от РЮА - Шарлийн Уитсток.

На пищната церемония присъстват 450 гости, сред които знатни особи, държавни глави, политици и изтъкнати личности от света на киното, модата и шоубизнеса. След нея живот в богатото средиземноморско княжество очаква новото кралско семейство… или не точно.

Миналото лято се появиха поредните слухове за сътресения в брака на Албер и Шарлийн Грималди. Без публични изяви и далеч от светски събития, чаровната принцеса Шарлийн изчезна от погледите ни, като официално от двора съобщават, че тя се възстановява след влошено здравословно състояние и има нужда от почивка. Оскъдната информация по деликатната тема, която идва от двореца обаче, подхранва хорските слухове за една по-различна версия за нейното отсъствие - позабравената легенда за проклятието над семейство Грималди.

Това е поредният повод, който дава основание отново да се заговори за старата клетва, която отново застига монакските принцове и принцеси.

Отвлечената фламандка и изгорената вещица

Според твърдения в западните медии проклятието е изречено преди векове и не е насочено само към настоящите принц и принцеса на Монако, а към всички наследници, носещи кралската фамилия Грималди.

In 13th c Genoa, a #witch who had been assaulted by Rainer Grimaldi I, Lord of Monaco, placed a #curse on his family. The Grimaldis endured many tragedies, including the 1982 car accident death of Princess Grace (Kelly), wife of Rainier II.



#SuperstitionSat #31DaysOfHalloween pic.twitter.com/H1DRFRZVNL — Christine Valentor (@ChristineV8) October 23, 2021

Има две истории за произхода на това семейно проклятие. Според едната принц Рение I отвлича фламандска девойка още през XIII век. За да отмъсти, жената изрича проклятие, което да покоси принца и всички негови потомци - „Никога Грималди няма да намери щастие в брака“. Друга версия твърди, че проклятието е дело на вещица, която е била осъдена да изгори на клада по заповед на принца.

Лош късмет или истинско проклятие?

Лош късмет, странно съвпадение или проклятието все пак съществува... от няколко поколения всички Грималди са белязани от мимолетни връзки, нестабилни брачни отношения или такива, завършили с фатален край.

За зловещата легенда се заговорило още през 1982 г. след тежък инцидент, белязал трагично семейство Грималди.

Marriage, scandal and heartbreak in Monaco's House of Grimaldi - the legend of the Grimaldi curse https://t.co/b5TU93whEf pic.twitter.com/fAjxaRdW9p — Independent Style (@Indo_Style_) April 22, 2019

Майката на настоящия владетел и бивша холивудската звезда, обичаната от монакските поданици - принцеса Грейс Кели, умира на едва 52 години, след тежка катастрофа.

Принцеса Грейс умира няколко дни след инцидента вследствие на тежък мозъчен кръвоизлив. В автомобила е била и най-малката ѝ дъщеря - принцеса Стефани, която за щастие оцелява.

Grace Kelly.



November 12, 1929 – September 14, 1982



Grace died at Monaco Hospital on September 14, 1982, succumbing to injuries sustained in a car crash the previous day. At the time of her death, she was 52. pic.twitter.com/xoq8JsezmL — Manu (@manuthebest58) September 14, 2020

Години след трагедията фриволният живот на наследниците на покойната принцеса Грейс храни теорията, че не просто липса на късмет в любовта, а истинско проклятие е застигнало вече порасналите деца - Каролайн, Албер и Стефани.

Кратки любовни афери, разводи, извънбрачни деца и по-лошо - смърт на един от съпрузите, разлюляват Грималди през последните години.

Най-голямата дъщеря на владетелите Грейс и Рение III - принцеса Каролайн, има три неуспешни брака. Първият ѝ брак трае едва две години и е с парижкия банкер Филип Жуно. След него принцеса Каролайн се омъжва за италианския състезател с моторни лодки Стефано Казираги. Именно този брак завършва трагично, след като съпругът ѝ умира при инцидент с моторна лодка през 1990 г. Девет години по-късно принцесата се омъжва за принц Ернст Август от Хановер, с когото в момента са разделени.

Marriage, scandal and heartbreak in Monaco's royal family - the legend of the Grimaldi curse https://t.co/eqLPRWkYIL pic.twitter.com/eMWeVPP4oH — Independent.ie (@Independent_ie) April 23, 2019

Освен трусовете по време на брака, още преди него връзката на монакския престолонаследник - принц Албер, със Шарлийн е изпълнена с трудности. Причината - славата на принца на плейбой, две припознати извънбрачни деца (по едно от сервитьорка и чернокожа стюардеса), а информация за трето се появява в навечерието на сватбата с южноафриканската спортистка.

Твърди се още, че именно нехармоничният брак на Шарлийн и Албер отключва депресивните и тревожни състояния на принцесата.

Принцеса Шарлийн, принц Албер и близнаците им Жак и Габриела Източник: ЕПА/БГНЕС

На най-малката принцеса - Стефани, също не ѝ върви в любовта. Зад гърба си има два неуспешни брака и много бурни връзки. От едногодишния ѝ брак с бодигарда Даниел Дюкрие се раждат две деца, а третото ѝ дете е резултат от връзка с друг бодигард - Жан Реймон Готлиб. След шокиращата ѝ връзка с дресьор на слонове, тя отново се омъжва, този път за португалски акробат. За съжаление обаче и този път не ѝ провървява.

Има шанс за любовта

Изглежда проклятието за нещастие в любовта (все още) не е застигнало най-младите от рода или поне не всички.

Засега на синовете на принцеса Каролайн им върви в любовта. Най-голямото дете на принцесата и втория ѝ съпруг Стефано – Андреа, живее в мир и разбирателство със съпругата си Татяна Санто Доминго, с която имат три деца.

Пиер, най-малкият син, има брак италианска аристократка и две деца.

За младата принцеса Александра от Хановер (дъщеря на принцеса Каролайн и принц Ернст Август) изглежда още няма любовни разочарования и само времето ще покаже дали частицата Гриламди, която носи в себе си, ще ѝ донесе нещастие в любовта.