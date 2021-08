Талибаните навлизат в Кабул, преговори в президентския дворец

А фганистанският президент Ашраф Гани е напуснал страната, заяви във видео във "Фейсбук" бившият вицепрезидент Абдула Абдула в момент, когато тарибаните са на път да вземат вземат властта, предаде Франс прес. По рано някои източници съобщиха, че той е заминал за Таджикистан.

Абдула Абдула е шеф на афганистанския Висш съвет за национално помирение и действа като посредник на преговорите между представителите на талибаните и властите в Кабул.

Според телевизия "Ал Арабия" бившият вътрешен министър на Афганистан Ахмад Джалали е поел функциите на ръководител на преходната власт. Изпълняващият длъжността министър на вътрешните работи Абдул Сатар Мирзаквал увери по телевизия "Толо нюз", че ще има мирен преход на властта.

Афганистанският вътрешен министър Абдул Сатар Мирзаквал увери, че ще има "мирно предаване на властта" на преходно правителство в Афганистан, където талибаните са близо до установяване на пълен контрол на страната, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Афганистанците не трябва да се тревожат (...)

Няма да има щурм срещу града (Кабул). Ще има мирно предаване на властта на преходно правителство", заяви министърът във видеопослание.

