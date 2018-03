Председателят на Европейския съвет, полякът Доналд Туск, отказа да поздрави руския президент Владимир Путин по случай преизбирането му заради случая с отравянето на бивш руски агент във Великобритания. Туск заема една от трите най-високи позиции в ЕС, другите са председателят на Европейската комисия и председателят на Европейския парламент.

След атаката в Солсбъри "не съм в настроение" да поздравявам Путин за преизбирането му, каза Туск на пресконференция в Брюксел.

Разследват отравянето на Скрипал, ЕС иска отговори от Русия

Вчера председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изпрати поздравително писмо до Путин, за което беше критикуван.

Путин спечели с рекорден резултат изборите в Русия

В САЩ пък изтече информация, че американският президент Доналд Тръмп е поздравил Путин, въпреки писмените препоръки на няколко съветници

по националната сигурност да не го прави. За това пръв съобщи "Вашингтон пост", а по-късно и други медии.

Американският президент е бил вбесен от бързо изтеклата информация, че е бил инструктиран от съветниците си по националната сигурност да не поздравява Путин за изборната му победа по време на вчерашния им телефонен разговор, съобщи телевизия Си Ен Ен, цитирайки "източник, запознат с мисленето на президента".

В официално изявление на Белия дом днес, цитирано от Асошиейтед прес, се посочва, че изтичането на такава информация е нарушение, което се наказва с уволнение и "вероятно е незаконно".

