Германската полиция заяви днес, че е разкрила ново измерение на осуетената биологическа атака, готвена от задържания миналата седмица в Кьолн тунизиец, предаде БТА.

Полицията съобщи, че тунизиецът е осъществявал приготовления за извършването на атентат с биологическа бомба. Подобна атака щеше да е прецедент за Германия, посочва ръководителят на германската федерална криминална полиция Холгер Мюнх.

Заподозреният, идентифициран само като Сиеф Аллах Х., бе арестуван в Кьолн преди седмица, след като в апартамента му бе открит рицин - едно от най-силно отровните вещества в природата. Мъжът е разполагал с достатъчно материал, за да произведе между 250 и 1000 дози рицин, в зависимост от начина на обработване.

Миналата седмица прокуратурата съобщи, че първоначалното разследване не е показало признаци на конкретен план за терористично нападение. Мюнх обаче заяви, че 29-годишният тунизиец е започнал да приготвя рицин, а освен това в жилището му са били намерени компоненти на взривно устройство.

Най-известната жертва на нападение с рицин е българският журналист и писател Георги Марков, нападнат през 1978 г. в Лондон от мъж с чадър, припомня агенцията.

