Британското правителство обеща подкрепа, след като пожар в Глазгоу погълна няколко сгради, една от които е архитуктурно съкровище, предаде ДПА.

Правителството е готово да помогне финансово, заяви днес министърът за Шотландия Дейвид Мъндел, след като пожарът, избухнал снощи в Училището по изкуствата в Глазгоу, се разрасна.

Няколко съседни имота, сред които концертната зала на британското музикално дружество 02 Академи, са понесли големи щети, а 120 пожарникари продължават да се борят с огъня, заяви представител на градските власти. Няма данни за пострадали, но обитателите на съседните сгради са евакуирани.

Каменната Сграда Макинтош, забележителност в града, проектирана от архитекта Чарлс Рени Макинтош в края на 19 век, която привлича по около 20 000 посетители годишно, е била в процес на ремонт на стойност милиони, след като е опустошена от пожар през май 2014 г., когато прожектор избухва и подпалва арт инсталация от полиуретанова пяна.

Първият министър на Шотландия Никола Стърджън заяви, че ситуацията е изключително сериозна. "Отново сме задължени на храбростта на нашите пожарникари и другите спешни служби. Мислите ми тази вечер са за безопасността за хората, но сърцето ми се къса за любимото Училище по изкуствата на Глазгоу", написа тя в Туитър.

"Не можем да загубим тази сграда", написа Пол Суини, лейбъристки депутат от Глазгоу, родом от шотландския град, заяви, че ще използва позицията си в парламента, за да гарантира, че инцидентът ще бъде внимателно разследван, и призова за "всеобхватно национално усилие и всеки възможен вариант за спасяване и възстановяване на едно от най-прекрасните творения на световната архитектура"

Firefighters are fighting a major fire at the Glasgow School of Art. Fire started around 11.30pm on Friday 15 June. Fire appeared to start on the eastern half of the building and move west towards library. Fire raging for 90 mins or so by this point. #gsafire #Glasgowschoolofart pic.twitter.com/VksMrmvpa3