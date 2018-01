Огнеборци гасиха пламъците, обхванали един от най-горните етажи от небостъргача на американския президент Доналд Тръмп „Тръмп тауър” (Trump Tower) в центъра на Ню Йорк.

Поне един човек е получил сериозни наранявания при инцидента, предаде „Блумбърг” Bloomberg. Евакуация не е извършвана, съобщи Ен Би Си (NBC).

Нюйоркската противопожарна служба обяви, че огънят е пламнал на покрива и е засегнал вентилационната система.

Седалището на бизнес империята на Тръмп е в 58-етажна сграда в центъра на Манхатън, където е и домът на семейството на милиардера, който е президент на САЩ.

В небостъргача се намират и офисите на много компании, както и частни апартаменти.

So Trump Tower NYC seems to be on fire... Photos courtesy of my Cousin. #trumptower pic.twitter.com/MGhoq9zfBB