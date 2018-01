Полицията съобщи, че смъртта на вокалистката на групата The Cranberries Долорес О'Риърдън е необяснима, но не и подозрителна, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.



О'Риърдън бе намерена мъртва в лондонски хотел.

ВИЖТЕ ДОЛОРЕС НА ГОЛЯМАТА СЦЕНА И СИ ПРИПОМНЕТЕ ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА НЕЯ

Полицията оповести, че смъртта ѝ е необяснима, но че нищо подозрително не е открито.

Дан Уейт от звукозаписната компания "Илевън севън" поясни, че Долорес О'Риърдън му оставила вокално послание, в което заявява, че очаква с нетърпение предстоящите записи.



"От посланието се вижда, че тя е изпълнена с живот, шегува се и е развълнувана, че ще се срещне с мен и съпругата ми тази седмица", каза Уейт.



Междувременно стана ясно, че продажбите на нейните соло албуми и дисковете, които е записала с The Cranberries, рязко са се увеличили след смъртта ѝ.

Музиканти и фенове на певицата изразиха скръбта си с постове в социалните мрежи.

Президентът на Ирландия Майкъл Хигинс изрази своите съболезнования.

"С голяма мъка научих за смъртта на Долорес О’Риърдън – музикант, певица и писател. Долорес О’Риърдън и The Cranberries оказаха огромно влияние на рок и поп музиката в Ирландия и в международен мащаб. За семейството ѝ и за всички онези, които подкрепят ирландската музика, ирландските музиканти и изпълнители, смъртта ѝ е голяма загуба", заяви Хигинс в изявлението си.

Много музиканти – колеги на О'Риърдън изразиха скръбта си в социалните мрежи.

Китаристът на рок групата The Kinks Дейв Дейвис сподели, че я е видял през декември, няколко седмици преди Коледа и тя е изглеждала щастлива и здрава".

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) January 15, 2018

Популярните ирландски изпълнители Kodaline и Hozier поднесоха съболезнования в Туитър веднага след съобщението за неочакваната смърт на 46-годишната певица.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 януари 2018 г.

"Първият път, когато чух гласа на Долорес, беше незабравим. Замислих се как може да звучи този глас в рок музиката. Никога не бях чувал някой да пее по този начин досега. Шокиран и съкрушен съм да разбера, че Долорес си е отишла завинаги. Съболезнования на близките", написа в Туитър Hozier.

My first time hearing Dolores O'Riordan's voice was unforgettable. It threw into question what a voice could sound like in that context of Rock. I'd never heard somebody use their instrument in that way. Shocked and saddened to hear of her passing, thoughts are with her family. — Hozier (@Hozier) January 15, 2018

Членовете на групата Duran Duran, както и бившият ѝ мениджър, който бе съпруг на Долорес О’Риърдън до 2014 г., заявиха в Туитър, че са били "смазани от новината за смъртта ѝ“.

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) January 15, 2018

Долорес О’Риърдън е починала внезапно в Лондон, където е била, за да прави записи, съобщиха от нейния екип.

Засега не са ясни причините за смъртта на изпълнителката. Полицията води разследване по случая.

Източник: Getty Images/Guliver

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .