Норвежката полиция обяви, че разследва изчезването на Арен Кампхойс - съосновател на „Уикилийкс” и сътрудник на Джулиан Асандж.

Кампхойс е видян за последно на 20 август в Северна Норвегия.

„Започнахме разследване”, съобщи говорител на полицията, добавяйки, че няма никаква представа къде може да се намира мъжът, който е холандски гражданин.

„Уикилийкс” написа в събота в профила си в Туитър за „странното изчезване” на Кампхойс и уточни, че той за последно е бил видян да излиза от хотел в град Будьо в Северна Норвегия на 20 август.

Според информацията Кампхойс е имал самолетен билет за 22 август за полет от град Тронхайм, намиращ се на повече от 700 км от Будьо.

Основателят на „Уикилийкс” Джулиан Асандж бе принуден да потърси убежище в еквадорското посолство в Лондон, за да избяга от американското правосъдие, което иска да го съди за публикуваните на американски военни и дипломатически документи.

Сайтът е известен с това, че разкрива информация от „сурови източници”, включително секретни досиета.

.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI