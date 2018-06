Френският вътрешен министър Жерар Колон съобщи в Twitter, че похитителят на заложници в Париж е арестуван, а заложниците са освободени. Колон информира това около четири часа, след като заложниците са били задържани в сграда в централен Париж, предаде БТА.

Няма информация какви са били мотивите на похитителя. Няма данни за тероризъм.

Сградата на улица "Птит Екюри" била обкръжена от тежко въоръжени командоси от полицията, пожарникари и спасители. Районът бил евакуиран и улицата - блокирана, след което започнали преговори.

Заподозреният поискал да говори с посланика на Иран, съобщи на АП полицейски синдикален лидер.

Според първоначалните неофициални съобщения около 16 ч. местно време мъж задържал за заложници трима души в офис на партерния етаж и много скоро единият от тях бил освободен, но бил залят с бензин и ударен по лицето.

„Според първоначални разследвания вероятно става дума за психически неуравновесен човек, чиято мотивация все още не е ясна“, каза по-рано източник от органите на реда.

PICTURED: French police and firemen secure street armed man 'with a bomb' takes three hostage #Paris https://t.co/rGNEE0THh1 pic.twitter.com/aQnMHguDj6