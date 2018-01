Басистът на "Зомбис" и бивш член на групата "Кинкс" Джим Родфорд почина на 76-годишна възраст вследствие на травми, които получил при падне по стълби.

Групата "Зомбис", в която Родфорд свири от 1999 г., потвърди смъртта му на страницата си във "Фейсбук".

Съоснователят на "Зомбис" и изпълнител на клавишни Род Арджънт заяви, че братовчед му и дългогодишен член на бандата Джим Родфорд бе чудесен басист. "С дълбока скръб съобщавам, че Джим си отиде от този свят - каза той. - Точната причина за смъртта му засега е неясна."

Родфорд се присъедини към "Кинкс" през 1978 г. и бе неин член до 1996 г.

Съоснователят на "Кинкс" Рей Дейвис написа в "Туитър", че Родфорд е бил неразделна част от групата.

