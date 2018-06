Джо Джексън, бащата на краля на поп-музиката Майкъл Джексън почина на 89 години след битка с рак на панкреаса. Той е създател на фамилната музикална група "Джексън 5“.

"Видях повече залези, отколкото ми остава да видя. Слънцето изгрява, когато му дойде времето и независимо дали ти харесва или не, слънцето залязва, когато времето за това дойде", написа той преди 2 дни в "Туитър".

Известният със строгата си дисциплина баща на 11 деца, стоманен работник в Гари, Индиана, се превърна в един от най-необичайните, но и най-успешни мениджъри в музикалната история със създаването на "Джаксън 5" с членове на неговото семейство.

Най-известното му дете, кралят на попа Майкъл Джексън, приживе потъна в сълзи, когато, вече като възрастен и обяви, че прощава на баща си за всичко, дори и за това, че го е пребивал с колана си, като дете.

