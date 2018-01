Известната авторка на научна фантастика и фентъзи книги Урсула Ле Гуин почина на 88-годишна възраст в дома си в американския град Портланд, съобщи Ройтерс, като се позова на семейството й.

Най-известните й творби са книгите от поредицата "Землемория", от които са продадени милиони екземпляри по целия свят.

Синът й Тео Даунс-Ле Гуин каза, че майка му е починала в понеделник, вероятно от инфаркт.

По думите му през последните месеци тя е имала здравословни проблеми, свързани със сърцето.

Урсула Ле Гуин е родена на 21 октомври 1929 г. в Бъркли, САЩ. Автор е на 20 романа, шест тома поезия, 13 книги за деца, множество кратки разкази и литературна критика.

Тя се прочува с романа си "Лявата ръка на мрака", който печели наградите "Хюго" и "Небюла" през 1969 г. Романът й "Освободеният" през 1974 г. също печели двете награди, връчвани за най-добри научнофантастични и фентъзи книги.

