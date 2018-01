Светът е на ръба на ядрена война и един инцидент е достатъчен, това ме ужасява, коментира Папа Франциск на борда на папския самолет по пътя си към Чили и Перу. Това се случва ден след като фалшив сигнал за ракети предизвика паника в американския щат Хавай, съобщава БГНЕС.

I ask you to accompany me on my journey to Chile and Peru in your prayers.