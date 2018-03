Обичайните неща за тийнейджърите са резките промени в настроението, партитата, любовните драми и зависимостта от социалните медии. Обществото очаква от тях да започнат да мислят рационално едва, когато навършат пълнолетие.

Рекорд: Ученик на 13 г. конструира ядрен реактор

Момчето, което ще промени света

Но някои тийнейджъри пречупват матрицата. Те намират решения не само на собствените си, но и на глобалните проблеми и се нареждат сред водещите изобретатели в света в момента.

Кеяна Каве, САЩ

Кеяна Каве сега е на 18 г. и живее в Ню Орлиънс. Нейният път като изобретател започва през 2010 г. с аварията на нефтената платформа „Дийпуотър хърайзън”, след която в Мексиканския залив изтекоха милиони тонове петрол. Това е една от зоните с най-голямо биоразнообразие в света. А екологичните последствия от най-големия нефтен разлив в историята бяха унищожители. Бебетата делфини започнаха да умират 6 пъти по-често от обичайното, поколения морски създания бяха увредени - раждаха се скариди без очи, риби с язви и други проблеми.

Новините за това до така степен впечатлили Каве, че тя решила буквално да спаси света. На 15 години тинейджърката започнала да изучава всичко свързано с петролните разливи. Разбрала как, при излагане на ултравиолетовите лъчи на слънцето нефтът образува силно токсични съединения.

И днес Каве вече е превърнала труда си в два патента за химични методи за откриване на канцерогени. А също така е стартирала компания, наречена „Маре”, която разработва методи за справяне с петролни разливи. Нейната работа наскоро привлече финансиране от 1,2 милиона долара.

Рифат Шаарук, Индия

Още като малко дете Шаарук обичал да прекарва часове, взирайки се към звездите през телескопа на баща си. За съжаление Мохамед Фаруу, местен професор и учен, починал, когато синът му бил в основното училище.

Тази трагедия обаче само засилила интереса на малкия Шаарук към звездите. Той се свързал с организацията „Space Kidz India”, която помага на младежи да развият научния си потенциал. С нейна помощ Шаарук създал екип от шестима тинейджъри, които обсъждали плановете си за това как да достигнат звездите в социалните мрежи до малките часове на нощта. В крайна сметка те са измислили „КаламСат” - най-лекия сателит в света.

Той тежи само 64 грама, колкото голяма батерия. Всъщност е куб с ширина 3,8 см, изработен от 3D принтирана пластмаса, подсилена с въглеродни влакна. Съдържа няколко различни вида сензори, включително такива за измерване на температурата, магнетизма, височината и напрежението върху структурата му при намаляване на земното ускорение. Също така има собствен източник на енергия и микрокомпютър, който контролира сензорите и запазва получените данни.

Основната цел на сателита е да тества свойствата на подсилената пластмаса в условията на микрогравитация. Леките материали, които могат да издържат на пътуване в космоса могат да са изключително полезни. Сателитът е изстрелян от НАСА през 2017 г. Той прекарва само 12 минути в събиране на данни, преди да се върне на Земята и да се приземи в морето. Но това е иновационен подход за тестване на различни материали в космоса, като цената му от около 10 000 долара е много по-ниска от обичайната за такива изследвания.

Story of @Rifarh_Shaarook ; the boy who built the world's lightest satellite will definitely inspired the world. His dedication toward his passion is a good lesson for all youngster who wants to change the world and make it a better place. https://t.co/CboahltNs7