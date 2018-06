Видео от Гватемала показва спасяването на малко момиченце, стояло под отломките на изпепелена къща, опустошена след вулканичната лава на Фуего в първите часове на вторник. Местните виждат това като лъч надежда, особено след поредно изригване на вулкана.

Страховете на хората бяха, че няма шанс вече да е останал някой жив.

ВИЖТЕ КАДРИ ОТ БЕДСТВИЕТО

69 са жертвите на вулкана в Гватемала, извънредно положение в страната

Вулканът Фуего в Гватемала изригна отново днес и по южния му склон потекоха потоци лава. Шест населени места са евакуирани.

Вулканът се намира на около 70 км югозападно от столицата - град Гватемала. Жертвите вече са 75, над 3200 са евакуирани.

192 души все още са в неизвестност, съобщи представител на ведомството за борба с природни бедствия.

Вулкан уби десетки и рани стотици, драмата продължава

Националният институт по сеизмология, вулканология, метеорология и хидрология повиши нивото на опасност след изригването днес.

Работата на спасителите е силно затруднена заради още твърде горещата земя, която им пречи да търсят оцелели. С всеки изминал ден вероятността да има някой жив става все по-малка.

Вулканът Фуего е един от 34-те активни в Централна Америка.

Изригването му в неделя затрупа с гореща пепел и кал селата, намиращи се по неговите склонове. То е било толкова бързо, че жителите не са успели да избягат навреме. Нито са имали някакъв шанс, когато потокът от нагорещен над 1000 градуса по Целзий облак от газ и пепел, движещ се със стотици километри в час, достигнал къщите им и оставил всичко изпепеленo.

Guatemala is looking like something out of a Roland Emmerich film right now. Scary stuff. pic.twitter.com/Et4COgnGjG