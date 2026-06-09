Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк, той обеща мирно споразумение в Близкия изток до дни

А мериканският президент Доналд Тръмп бе освиркан снощи от публиката на третия мач от финала на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Ню Йорк, предаде ДПА.
Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента, докато той отдаваше военен поздрав по време на изпълнението на националния химн на САЩ преди началото на мача между „Ню Йорк Никс“ и „Сан Антонио Спърс“, съобщи Ройтерс.
BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump was just mercilessly booed at the Finals game tonight. No surprises here. Americans are sick of Trump’s BS. pic.twitter.com/WyDu8Rf51L— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) June 9, 2026
Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме, а зрителите аплодираха появата на играчите на „Ню Йорк Никс“, чиито фен е 79-годишният Тръмп. Той бе поканен на финала в Ню Йорк от собственика на „Ню Йорк Никс“ и „Медисън Скуеър Гардън“ Джеймс Долън.
Trump says Iran peace deal just 2-3 days awayhttps://t.co/UKKcpiYZ2e— Economic Times (@EconomicTimes) June 9, 2026
Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни, пише Il Sole 24 Ore.
„Намираме се в последните етапи на едно много, много добро споразумение“, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA.
Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: „Два или три дни“.
#WATCH | On negotiations with Iran, US President Donald J Trump says, "We should be able to do it in one hour. I don't think there are any sticking points. We're very close to having a very good, strong, powerful deal. If we go and bomb, which we can do very easily if we want,… pic.twitter.com/irVRlmHvaN— ANI (@ANI) June 9, 2026
Припомняме, че това се случи часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.
Donald Trump managed to completely kill the vibe of the biggest Knicks game in decades by shutting down Manhattan transit, forcing airport security on regular people, and canceling the iconic outdoor watch parties just to get aggressively booed off the Jumbotron by his hometown pic.twitter.com/WG5xRJFcU5— 𝙹𝚎𝚛𝚒 𝙱𝚕𝚞𝚖𝚎𝚗𝚝𝚑𝚊𝚕 𝚂𝚝𝚞𝚊𝚛𝚝 (@jastuart68) June 9, 2026
Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА.
Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като „Супербоул“ през 2025 г. и на мач от тенис турнира „Ю Ес Оупън“, отбелязва ДПА.
Вижте повече в нашата галерия: Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк