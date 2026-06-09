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Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк, той обеща мирно споразумение в Близкия изток до дни

79-годишният президент стана първият действащ държавен глава на САЩ, присъствал на финал на НБА

9 юни 2026, 08:27
Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк, той обеща мирно споразумение в Близкия изток до дни
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп бе освиркан снощи от публиката на третия мач от финала на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Ню Йорк, предаде ДПА.

Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента, докато той отдаваше военен поздрав по време на изпълнението на националния химн на САЩ преди началото на мача между „Ню Йорк Никс“ и „Сан Антонио Спърс“, съобщи Ройтерс.

Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме, а зрителите аплодираха появата на играчите на „Ню Йорк Никс“, чиито фен е 79-годишният Тръмп. Той бе поканен на финала в Ню Йорк от собственика на „Ню Йорк Никс“ и „Медисън Скуеър Гардън“ Джеймс Долън.

Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни, пише Il Sole 24 Ore.

„Намираме се в последните етапи на едно много, много добро споразумение“, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA.

Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: „Два или три дни“.

Припомняме, че това се случи часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.

Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА.

Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като „Супербоул“ през 2025 г. и на мач от тенис турнира „Ю Ес Оупън“, отбелязва ДПА.

Вижте повече в нашата галерия: Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк

Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк
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Тръмп НБА
Тръмп НБА
Тръмп НБА
Тръмп НБА
Източник: БТА,  Il Sole 24 Ore    
Доналд Тръмп НБА Ню Йорк Никс Сан Антонио Спърс Близък изток Израел Иран политика спорт САЩ
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