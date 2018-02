Съветът за сигурност на ООН единодушно одобри резолюция, настояваща за 30-дневно прекратяване на огъня в цяла Сирия.

Целта е доставянето на хуманитарна помощ и евакуация на болни и ранени, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Приетият текст "изисква всички страни да спрат незабавно военните действия в Сирия за срок от най-малко тридесет поредни дни", след като през последната седмица при въздушни удари в бунтовническия анклав Източна Гута загинаха над 500 души.

Американската постоянна представителка в ООН Ники Хейли разкритикува Русия, че е забавила приемането на резолюцията и заяви, че е можело да бъдат спасени човешки животи, ако тя е била приета по-рано.

"Всяка минута, в която Съветът чакаше Русия, човешкото страдание ставаше все по-голямо", каза тя.

Източник: ЕПА/БГНЕС

Русия няма да позволи произволна интерпретация на резолюцията за установяване на примирие в Сирия и настоява САЩ да спрат заплахите срещу Дамаск, заяви руският постоянен представител в ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

Той изрази тревога във връзка с публични изявления на отделни официални лица на САЩ, заплашили с агресия срещу суверенна Сирия.

"Незабавно предупреждаваме: няма да допуснем произволна интерпретация на току-що приетата резолюция, настояваме тази безотговорна реторика да спре и вместо това да обединим усилия за уреждане на конфликта въз основа на резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН", каза дипломатът.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш приветства резолюцията.

Гутериш очаква резолюцията да бъде изпълнена незабавно и да се спазва. ООН е готова да изпълни своята част от работата, се казва в изявлението.

Държавният департамент на САЩ също настоява за незабавно изпълнение на резолюцията.

Антониу Гутериш Източник: ЕПА/БГНЕС

Документът не е мирен договор за Сирия

и текстът му е изцяло с хуманитарен характер, подчерта шведският посланик Олоф Скоог, който внесе проекторезолюцията, заедно с кувейтския си колега.

В преговорите западняците отхвърлиха руското искане всеки конвой с хуманитарна помощ да получава зелена светлина от Дамаск.

Джихадистките групировки "Ислямска държава" и "Ал Каида" не са защитени от резолюцията. По искане на Москва в режима на спиране на огъня не влизат и "други лица, групировки и формирования, свързани с "Ал Каида" и "Ислямска държава", както и терористични групировки, определени като такива от Съвета за сигурност".

Тези изключения могат да доведат до противоречиви интерпретации, тъй като Дамаск определя като "терористи" подкрепяните от Запада бунтовници, отбелязаха наблюдатели.

Резолюцията призовава и за незабавно вдигане на обсадите на населени зони, включително Източна Гута, Ярмук, Фуа и Кефрая.

Междувременно тази нощ при бунтовнически обстрел от Източна Гута са ранени 51 цивилни в Дамаск.



Четирима мирни жители са загинали, съобщи руският Център за помиряване на враждуващите страни в Сирия, цитиран от ТАСС.

"За едно денонощие от районите под контрола на незаконни въоръжени формирования в Източна Гута бяха изстреляни 27 снаряда и две ракети по района на Дамаск и населени места в провинция Дамаск", каза центърът.

Източник: БГНЕС

Сирийският център за наблюдение на правата на човека съобщи, че военни самолети са ударили Източна Гута в събота вечерта, минути след като Съветът за сигурност на ООН прие резолюцията.

От една седмица сирийското правителство и неговите съюзници са подложили района на масирани бомбардировки.

В Сирия вече неведнъж е обявявано временно примирие. Понякога минава време, докато спирането на огъня влезе в сила и страните започнат да го спазват; често пъти примирието се проваля, напомня АФП.

След станалото в страната през последните дни много хора в Туитър призоваха войната и насилието да спрат и споделиха снимки на най-малките жертви на войната - децата.

Over 400 above people have been killed in #Syria sham and still going on 150 of them were children 💔💔💔 why you All are In holy silence now?? But you fake people care about one death who now no more n don’t need your wishes grew up have some Heartpain shame who still silence pic.twitter.com/VBfqho5yLc — Maham Raza ☆ (@I_Maham_Raza) 25 февруари 2018 г.

There is nothing they can do and nowhere to hide themselves.

More than 500 people have been killed in Eastern Ghouta.

This is a slaughter and crime against humanity.

May Almighty Allahﷻ have mercy on Syria! 💔

Please keep Syria in your prayers.😢#SaveGhouta #Syria pic.twitter.com/k2f7AppNOi — ✧ الحمد لله✧ (@First_hikmah) 24 февруари 2018 г.

A brother protecting his sister at the time of Air firing in #Syria.

It has become #hellOntheEarth

What we are achieving?? pic.twitter.com/q2o86lAMnY — Elect Progressives!! (@Progressives20) 24 февруари 2018 г.

Whilst our children are playing and having fun, this little girl in #Ghouta struggles to keep her young sister alive.



LET'S SAVE LIVES TODAY:https://t.co/IOv0wuP1zG

100% Donation Policy pic.twitter.com/VI4Ic3VD62 — Islamic freedom ♻ (@islamicfreedom) 24 февруари 2018 г.

