Синът на премиера на Израел беше принуден официално да се извини, след публикуването на аудиозапис, който го уличи, че се е пазарял за пари, свързани с доста спорна сделка за пренос на природен газ, подписана от баща му.

На записа се чува как Яир Нетаняху говори с Ори, син на магната Коби Маймон и заявява:

„Брат, моят баща ти уреди сделка за 20 милиарда долара, а ти не можеш да ми дадеш 400 шекела (116 долара)“.

Това става, докато двамата излизали от стриптийз клуб, а Яир се нуждаел от парите за стриптизьорка.

Синът на Бенямин Нетаняху поднесе съмнително извинение, твърдейки, че казаното е „лоша шега“, направена под въздействието на алкохол.

Записът е направен преди 2 години и половина, като двамата младежи обикаляли клубовете в Тел Авив с държавен брониран автомобил и охрана.

Яир явно намеква за мащабно споразумение за разработка на газови находища, открити в Средиземно море край Израел. Бащата на Ори е сред големите акционери в „Израмко“, една от компаниите участнички в проекта.

Записът бе разпространен сега, в момент, когато Бенямин Нетаняху е разследван по повод връзките си с известни богаташи. Едно от разследванията е за това, че израелският премиер е получавал незаконно подаръци, включително от австралиеца Джеймс Пакър и от холивудския продуцент Арнън Милчан.

“Bro, my dad arranged a $20 billion deal and you can’t spot me?" A recording of Netanyahu son outside strip club aired on Israel TV https://t.co/U4azLZczgM pic.twitter.com/dtXPGhJLED