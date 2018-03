Британската компания за анализи „Кеймбридж аналитика” (Cambridge Analytica) се е намесвала в хода на изборите в различни части на света, прибягвайки до подкупи и разпространение на клеветническа информация в интернет, разкри разследване на „Ченъл Фор” (Channel 4).

Преди това „Ню Йорк Таймс“ (The New York Times) съобщи, че британската компания е успяла да събере личните данни на повече от 50 млн. потребители на социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook) и да разработи алгоритъм за анализ на политическите предпочитания на избирателите.

Според представители на социалната мрежа през 2015 г. професорът по психология от университета в Кеймбридж Александър Коган, с помощта на създадено от него приложение за платформата на „Фейсбук“, е предал на „Кеймбридж аналитика” огромен обем лични данни на потребители.

Същата година социалната мрежа блокирала приложението и поискала от Коган и британската компания да изтрият данните. Преди няколко дни обаче от „Фейсбук“ установили, че това не е станало.

Журналистите от „Ченъл Фор” пък записали тайно срещи с представители на „Кеймбридж аналитика”, представяйки се за потенциални клиенти, искащи да манипулират изборите в Шри Ланка. Срещите се осъществявали в лондонски хотели от януари 2017 до януари 2018 г.

Пред скритата камера главният изпълнителен директор на компанията Аликзандър Никс разказва, че фирмата му се е намесвала в повече от 200 избори в различни страни по света, сред които Нигерия, Кения, Чехия и Аржентина.

„Предлагахме на кандидата голяма сума за финансиране на неговата предизборна кампания в замяна на земя например. Записвахме това на видео, след това замъглявахме лицето на нашия човек и пускахме записа в интернет“, посочва Никс, наричайки предложението - „твърде добра сделка, за да е истина“ и определяйки го като много ефективен начин за манипулация. Той добавя, че компанията му е пращала в домовете на кандидатите проститутки и пояснява, че в конкретния случай може да докара в Шри Ланка красиви момичета от Украйна.

На срещите, наред със самия Никс, присъстват експертът по данни Алекс Тейлър и изпълнителният директор Марк Търнбул. Последният разказал, че служители на компанията са пускали компрометиращи данни за кандидатите в отделни сайтове и социални мрежи. „Кеймбридж аналитика” е действала, по желание на клиента, не от свое име, а като „студенти, които правят курсови работи в университета или туристи“.

След излъчването на разследването представител на „Кеймбридж аналитика” заяви, че думите по време на срещите са били изтълкувани неправилно. Според него двама от служителите на компанията са се пошегували, опитвайки се да провокират „потенциалния клиент“ да разкрие дали в намеренията му няма нещо незаконно.

Самият Александър Никс заяви, че съжалява за участието си в тези срещи и че компанията му никога не е предлагала подкупи, не е плащала проститутки на никого и не е разпространявала невярна информация.

Разследване на „Гардиън” (The Guardian) обаче сочи, че услугите на „Кеймбридж аналитика” са използвани не само за изборите в САЩ, но и за кампанията за „Брекзит”.

Британската компания е била нета от американския милиардер Робърт Мърсър, който бе основен дарител за кампанията настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Стив Банън, който е служител на Мърсър, доскоро беше съветник на Тръмп, а преди това вицепрезидент на „Кеймбридж аналитика”.

Скандалът има и друго измерение. Той удари силно по доверието на инвеститорите във „Фейсбук”. Състоянието на собственика на социалната мрежа Марк Зукърбърг намаля с повече от 6 млрд. долара за ден. Вчера акциите на „Фейсбук” поевтиняха с 6,77%.

Междувременно Европейският парламент обяви, че възнамерява да проведе разследване във връзка с информацията за използването на личните данни на потребители на социалната мрежа. Еврокомисарят по въпросите на правосъдието, правата на потребителите и социалното равенство Вера Юрова ще повдигне този въпрос по време на среща на представители на компанията и федералното правителство следващата седмица, когато е на посещение в САЩ.

"Send some girls around to the candidates house”



EXCLUSIVE: This is how Cambridge Analytica bosses reacted when our reporter brought up the subject of digging dirt on political opponents. #CambridgeAnalyticaUncovered pic.twitter.com/5HTOw9XPgn