Очаква се Байдън да забрани вноса на руска енергия

Очаква се президентът на САЩ Джо Байдън днес да забрани вноса на руски петрол, природен газ и въглища в САЩ, според трима източника, запознати с решението. За това съобщават от CNN.

САЩ ще направят този ход едностранно без европейските си съюзници поради разногласия между европейските нации дали да забранят руската енергия. Страните от ЕС имат значително по-голяма излагане на руската енергия от САЩ.

Очаква се Байдън да говори с новините по-късно днес.

