Новородено бебе от индианско племе в Бразилия оцеля като по чудо, след като бе погребано в продължение на 7 часа, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес.

Медицинска сестра се обадила в полицията, след като разбрала, че момиченцето е погребано няколко часа след раждането му. Това се случило в националния парк Шингу, в щата Мато Гросо, където живеят няколко автохтонни племена.

Властите разпространиха видео, на което се вижда как полицаите ровят в земята, за да извадят бебето, чиято пъпна връв била увита около тялото му.

Арестувана е прабабата на бебето - член на племето Камаюра.

"Започваме разследване, за да установим дали става дума за убийство или въпросната жена е помислила, че бебето се е родило мъртво", заяви прокурорът Пауло Роберто до Прадо.

Въпреки 7-те часа под земята, момиченцето е живо и в добро състояние.

Бебето е хоспитализирано в интензивно отделение за новородени в Куяба - административен център на Мато Гросо.

