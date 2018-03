Популярното по цял свят американското списание „Нешънъл джиографик“ признава, че в миналото е отразявало хората по света по расистки начин.

Изданието е пренебрегвало небелите американци и е показвало различните групи като екзотични или диви, разпространявайки широко „всяко клише“, казва редакторът Сюзън Голдбърг, цитирана от Би Би Си (BBC).

Априлският брой на списанието е посветено на расата и от редакцията помолили историк да прегледа предишни издания. Изданието е решило да прегледа начина, по който отразява събитията, за да отбележи 50 години от убийството на активиста за граждански права Мартин Лутър Кинг.

„Нека се изправим срещу срамната употреба на расизма днес като политическа стратегия и да докажем, че сме по-добри от това“, пише Голдбърг в редакционна статия озаглавена: „В продължение на десетилетия отразявахме по расистки начин“.

