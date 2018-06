На Марс са открити нови признаци на възможни минали или дори настоящи форми на живот на червената планета, съобщиха специалисти от НАСА, цитирани от БТА.

Марсоходът "Кюриосити" е намерил на червената планета органични молекули с неясен произход в бивше корито на река на възраст 3 милиарда години на дълбочина 5 см, което може да означава, че някога на Марс са съществували условия за развитие на форми на живот, съобщиха представители на космическата агенция на САЩ на нейния сайт и в социални медии, в които приемат въпроси с използване на хаштага #askNASA.

Как ще изглежда животът на Марс

Марс е имал топло езеро с условия за живот

Марсоходът Curiousity празнува 2000 дни на Марс

Специалистите уточниха, че откритите органични съединения не са свързани непременно с жизнена дейност на някакви същества и може да са се образували и без участие на организми, отбелязва Ройтерс.

Остава обаче възможността някога Марс да е бил обитаван от микроорганизми или дори те все още да съществуват на планетата, посочва АП.

"Кюриосити" е потвърдил и сезонни повишения на равнищата на метан в атмосферата на Марс, като не е изключено те да имат биологичен източник.

"Има три възможни източника на открития органичен материал", каза астробиологът Дженифър Ейгънброд от НАСА. Първият, продължи тя, би могъл да е живот, за който ние не знаем. Вторият да са метеоритите. И третият - геологичен процес, т.е. самите скалнообразуващи се процеси". Учените се надяват да открият органични съединения в по-добър вид, за да проверят химичните им следи на живот.

Според експертите, в атмосферата на червената планета има и метан, което е най-сериозното доказателство, че някога може да е имало живот.

Ancient organic material & mysterious methane! @MarsCuriosity rover has found new evidence preserved in rocks suggesting the planet could’ve supported ancient life + new evidence in the atmosphere that relates to the search for current life on Mars: https://t.co/jVYUfbjWbl pic.twitter.com/ZHzBUbZJgU