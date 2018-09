Водещият кандидат за президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше намушкан с нож по време на предизборна проява, предадоха световните агенции.

Болсонаро е получил сериозно нараняване на черния дроб и е приет в болница за операция. Състоянието му е тежко, но стабилно.

Right-wing Brazilian presidential front-runner Jair Bolsonaro is stabbed while campaigning, arrives at hospital "almost dead": https://t.co/LE0leLBhIapic.twitter.com/gdod1Uj3BA