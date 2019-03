Н яколкостотин демонстранти атакуваха кордон от жандармерията, която не им позволи да влязат в президентството, докато вървеше обръщението на Александър Вучич.

Представителите на опозиционния Съюз на Сърбия се събраха пред президентството, докато Вучич отправяше своето обръщение и блокираха всичките три входа на зданието.

На главния вход се появиха Борко Стефанович и Янко Веселинович. Те поискаха от полицията да ги допусне в сградата, "за да кажат своята истина за случващото се“.

Стефанович заяви, че искат президентът Вучич да излезе и да застане очи в очи със сръбските граждани и да подаде оставка. Те обещаха да останат пред сградата на президентството.

Около нея е разположена полиция. Ситуацията остава напрегната.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Президентът отговори

Няма да допуснем насилие, онези, които нарушават закона, ще отговарят, заяви президентът на Сърбия Александър Вучич в обръщението си към народа, съобщават сръбските агенции.

По повод нахлуването снощи на демонстранти в сградата на държавната телевизия РТС и протеста, който протича в момента пред сградата на президентството, докато той говори, Вучич каза, че Сърбия разрешава протести докато не се стигне до насилие.

RFE/RL: Serbia’s Vucic to address nation after opposition storming of state TV https://t.co/s6Y2IMGsAv pic.twitter.com/cIDBOseb8K

Никой никога в такива условия не е давал пресконференция, каза Вучич и добави, че е искал да покаже, че "не бива да има страх от хулигани, побойници и фашисти като Бошко Обрадович и олигарси като Драган Джилас и Вук Йеремич".

"Те мислеха, че няма да посмея да дойда тук. Не се страхувам. Мога да изгубя само живота си. Ще продължа да се боря за Сърбия, няма нищо по-важно от това", каза той.

Вучич подчерта, че е получил информация, че сърби в Косово се събират и искат да дойдат в Белград да го защитят, но той им казва, че това не е необходимо.

Anti-govt protesters sing the national anthem of Serbia during their demonstration outside the Presidency building, where they’re making a human chain around the premises.#1od5miliona pic.twitter.com/dDvCQOJEcS