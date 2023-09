Намериха отломките от разбилия се в Южна Каролина изтребител F-35

А мериканските въоръжени сили съобщиха, че са открили отломките от изтребителя F-35, който се разби в неделя в щата Южна Каролина, предаде Ройтерс.

