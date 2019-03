В окалистът на британската група "Продиджи" (Prodigy) Кийт Флинт е починал на 49-годишна възраст, съобщи в. "Сън".



Изданието се позовава на източници от полицията и спешната помощ. Музикантът е починал в дома си в графство Есекс в югоизточната част на Англия.

Forever a Firestarter. A sad day in music history. RIP to the legendary Keith Flint of @the_prodigy 😢 #keithflint #theprodigy #firestarter #legend pic.twitter.com/b418T8nFoQ

Причината за смъртта на Флинт не се съобщава. Засега няма основание да се предполага, че тя е била насилствена.

Кийт Флинт е роден е на 27 март 1969 г. в Брейнтрий, графство Есекс. В училище е пълен отличник, но след това се отказва от учението и се отдава на страстта си към музиката и моторите. От там се запознава и с Лирой Торнхил - негов приятел, а по-късно и колега в групата.

По време на почти 25-годишната си история "Продиджи" продават над 25 милиона плочи по целия свят и са носители на множество награди, между които две награди "Брит" и пет на MTV. Номинирани са и за две награди "Грами".

Such sad news about @the_prodigy's Keith Flint. We wanted to share this memory from their INCREDIBLE R&L set in 2009. Our thoughts are with his family & friends. ❤️️💛 pic.twitter.com/Xzdu2yjvKu