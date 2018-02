Откриха мъртъв брата на актрисата Ким Катрал от сериала "Сексът и градът", предаде Асошиейтед прес.

От известно време канадската полиция го издирваше.

Ким Катрал отправи призив към хората в социалните мрежи вчера, като помоли да помогнат в издирването на брат ѝ. Той е изчезнал от дома си в Лакомб, канадската провинция Алберта.

Актрисата обяви неочакваната му смърт с пост в Туитър.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS