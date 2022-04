Над 30 убити при ракетен обстрел на жп гара в Украйна, Русия отрече да е замесена

Н ай-малко 39 души, сред които четири деца, са били убити по последни данни при ракетния обстрел днес по железопътната гара в източния украински град Краматорск, където се били струпали хиляди цивилни, чакащи да бъдат евакуирани преди очакваната ескалация на военните действия в района, предаде Франс прес, като се позова на Службата за сигурност на Украйна, предаде БТА.

BREAKING: Yesterday we shared a video of people crowded at a railway station trying to get out because of of Azov threats.

The Armed Forces of Ukraine struck "Tochka-U" on Kramatorsk, 1/2 pic.twitter.com/Ve86MWTs7I — Donbass Devushka 🅉 (@meatballsubzero) April 8, 2022

По-рано директорът на украинската национална железопътна компания Олександър Камишин съобщи

за най-малко 30 загинали и над 100 ранени, след като две ракети поразили гарата в Краматорск тази сутрин. Той определи атаката като умишлена.

Според доброволец, участващ в пренасянето на телата, са били убити най-малко 35 и ранени 100 души.

Към момента на атаката на гарата е имало около 4000 човека, заяви кметът на Краматорск Олександър Хончаренко, цитиран от Ройтерс.

🇺🇦 ballistic missile tochka-u hits residential area in Kramatorsk. In that area the dpr's headquarters should be located but we see too many times, the tochka-u, is carrying cluster munitions so the collateral damage between civilians is always high pic.twitter.com/4R5zpGipfZ — Mig-31 Bm Foxhound (@MiG31BmFoxhound) April 8, 2022

Губернаторът на украинската Донецка област Павло Кириленко обвини руските сили, че са стреляли по гарата с касетъчни муниции

и че са взели на прицел цивилни. Той публикува в интернет снимка, на която се виждат няколко тела и разпръснати куфари.

Франс прес описва ужасяваща сцена на атаката, осеяно с човешки останки, отломки, куфари и дори плюшени играчки. Четири овъглени коли се виждат на стоянката за таксита пред гарата.

Полицай каза, че обстрелът е бил извършен с разпръскващи се ракети "Точка-У".

Този тип муниции експлодират на няколко места, като покриват площ с размерите на футболно игрище, обясни той.

Кореспондент на АФП на място е видял останките от една от ракетите, на която пише на руски "За децата".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е имало украински войници

на улучената от ракети железопътна гара, предаде Ройтерс. Зеленски каза във видеообръщение пред финландския парламент, че над 30 цивилни са загинали при нападението. "Руските сили поразиха гарата в Краматорск, (обстрелвайки) обикновена железопътна гара, обикновени хора, там не е имало войници", заяви той.

Donetsk Regional State Administration Pavel Kyrylenko reported on the shelling of a railway station in Kramatorsk eastern #Ukraine, early reports suggest 30 dead and 100+ wounded, the shelling was made from a #Russian Iskander with a cluster charge #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/zEkm4db4dK — Globe Sentinel (@GlobeSentinels) April 8, 2022

Русия и подкрепяните от нея сепаратисти в Източна Украйна категорично отрекоха да са замесени в атаката.

Руската армия не е извършвала нападения в района на Краматорск, увери министерството на отбраната, цитирано от АФП. То определи обстрела като провокация от страна на украинските сили.

На мястото на атаката са намерени отломки от тактически ракети "Точка-У", каквито руските въоръжени сили не използват,

каза още министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. В друго изявление, публикувано малко по-късно, то увери, че само украинските въоръжени сили употребяват този тип оръжия.

Руските военни не използват ракети "Точка-У", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Руското министерство на отбраната припомни, че при обстрел на контролирания от сепаратистите град Донецк на 14 март са били убити 17 и ранени 36 цивилни. Тези данни не са потвърдени от независим източник.

Solito rimpallo di accuse. Il governatore della regione di Donetsk, Pavel Kirilenko, afferma che l'attacco è stato effettuato da un missile russo Iskander. Il quartier generale della Difesa della DPR afferma invece che l'attacco è stato effettuato da un missile ucraino Tochka-U. — Daniele Angrisani (@putino) April 8, 2022

Откакто проруските сепаратисти превзеха през 2014 г. Донецк и Луганск, Краматорск на практика е главният град в онази част от Донбас,

която остава под контрола на Киев. С настъпването на руските сили, особено след превземането на Изюм, в Харковска област на север, Краматорск на практика е обкръжен, отбелязва АФП.

Днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

пристигна на посещение в Украйна. Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, който я придружава, осъди строго в публикация в Туитър ракетния обстрел в Краматорск.

