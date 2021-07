Проливни дъждове и наводнения взеха жертви в Германия и Белгия

П оройни дъждове и наводнения взеха жертви в Западна Германия, където изчезнаха десетки хора и стотици пожарникари са изпратени да спасяват жителите на пострадалите селища, предаде Франс прес.

Първоначално бе съобщено за 9 жертви, сега техният брой нарасна до 33.

В окръг Бад Нойенар-Арвайлер, в западната провинция Райнланд-Пфалц, жертвите са се увеличили с 14 до общо 18, съобщи днес полицията.

Според преброяване на Ройтерс загиналите при наводненията в страната вече са 33, предаде БТА.

В община Шулд, южно от Бон, се срутиха шест къщи на брега на местната река и полицията регистрира 50-60 безследно изчезнали. Четирима тамошни жители изгубиха живота си, а според органите на реда може да рухнат и други сгради.

В провинция Северен Рейн - Вестфалия двама пожарникари загинаха при спасителна операция, а двама мъже се удавиха в наводненото си мазе.

В този най-многолюден германски регион 135 000 домакинства останаха без ток. Заради липсата на електричество властите започнаха да евакуират близо 500-те пациенти на болницата в Леверкузен.

Пороите в Западна Германия са препълнили реки, изтръгнали са от земята много дървета, наводнили са пътища и сгради.

Много селища в региона фактически нямат връзка с външния свят, на места е прекъснато електроснабдяването, затворени са редица училища, спрян е общественият транспорт.

