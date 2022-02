Скандал в Европарламента: Отправи ли Джамбазки нацистки поздрав в Страсбург

Б ългарският евродепутат националист Ангел Джамбазки отправи нацистки поздрав в залата на Европейския парламент в Страсбург - жест, който бе осъден от председателката на тази институция на ЕС Роберта Мецола и може да му навлече наказание, съобщи Франс прес.

Джамбазки се изказа по време на дебат на пленарната сесия на ЕП за обвързването на европейските фондове с върховенството на правото. След това, докато се изкачваше нагоре по стълбите към изхода на залата, представителят на евроскептичната група Европейски консерватори и реформисти (ЕКР), се обърна и изпъна дясната си ръка в продължение на няколко секунди, преди да излезе. Това може да се види на видеозапис на дебата, публикуван на сайта на Европейския парламент, отбелязва АФП.

🇪🇺🇧🇬 A Bulgarian MEP could be sanctioned after making what appears to be the Nazi salute in the European Parliament.



Angel Dzhambazki, of the Eurosceptic ECR group, made the gesture after a debate following yesterday's ECJ conditionality mechanism ruling. pic.twitter.com/uz3I6t182T