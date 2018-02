На планетата вече няма същински диви представители на конското семейство, съобщиха изследователи, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Генетично изследване , публикувано в сп. "Сайънс", показва, че конят на Пржевалски, смятан за последния останал див вид на Земята, всъщност е потомък на най-ранните опитомени коне.

За целите на изследването международни специалисти са сравнили геномите на десетки древни и съвременни коне.

Резултатите от анализа показват, че конят на Пржевалски, спасен от изчезване през 20-и век, класифициран като застрашен вид, е потомък на коне, опитомени преди около 5500 години от представители на Ботайската култура в Казахстан. Част от животните са избягали от опитомителите си и са станали "диви", без да са такива по произход.

Откритието бе изненада за нас,

коментира Сандра Олсън - съавтор на научната статия и зооархеолог от университета на Канзас.

