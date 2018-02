Мъж с меч нападна богомолци в църква по време на неделната литургия и рани четирима, сред които и свещеника, и обезглави статуите на Исус Христос и Дева Мария, преди да бъде прострелян от полицията.

Около 100 души присъствали на литургията в църква в град Слеман в провинция Йогякарта, когато вътре се втурнал мъж с меч и започнал безразборно да сече.

Говорител на местната полиция съобщи, че ранените са сериозно пострадали, но мотивите на нападателя още не са ясни.

Присъствалият на литургията Андхи Кайо каза, че нападателят, който бил с окървавена глава, се появил няколко минути след началото на църковната служба.

„Всички изпаднаха в паника и крещяха, аз се опитвах да спася жена си и децата си”, заяви Кайо.

Богомолците избягали от църквата през друга врата, а нападателят ги последвал като насичал всичко, изпречило се на пътя му. Той нападнал и свещеника, който стоял до олтара.

Полицията пристигнала малко след началото на атаката и стреляла предупредително във въздуха, за да усмири извършителя, който обаче отказал да се предаде.

Той се насочил към полицая, който стрелял. Тогава служителят на реда го прострелял в корема, но преди това нападателят успял да рани и него. 22-годишният нападател и пострадалите са настанени в болница.

Инцидентът е поредна атака срещу християнското религиозно малцинство в най-многолюдната мюсюлманска държава в света, където живеят и много християни, индуси и будисти.

