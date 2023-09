Мощно земетресение разлюля Мароко, жертвите са близо 300

Земетресение с магнитуд 6,8 разлюля Мароко късно снощи, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

Най-малко 296 са жертвите и 153 са ранените в резултат на мощното земетресение, сочи предварителен официален доклад, публикуван от мароканското министерство на вътрешните работи, цитиран от Франс прес.

"Според предварителен доклад това земетресение е отнело живота на 296 души в провинциите и общините Ал-Хауз, Маракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант“, се казва в изявление на министерството. Още 153 души са ранени и хоспитализирани, според същия източник.

Епицентърът на мощното земетресение според Геофизическият институт на САЩ е бил югозападно от град Маракеш, на 320 км южно от столицата Рабат. Националният център за научни и технически изследвания, базиран в Рабат, от своя страна посочи, че земетресението е било с магнитуд 7 и че епицентърът му е бил в провинция Ал-Хауз. Според мароканските медии това е най-мощното земетресение, което кралството е регистрирало досега.

Според видеа, разпространени в социалните мрежи и свидетелства на очевидци, земетресението е причинило значителни материални щети в няколко града.

Освен в Маракеш, трусът е бил усетен в Рабат, Казабланка, Агадир и Есауира, предизвиквайки паника сред населението.

