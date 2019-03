Н овозеландската полиция потвърди, че има "множество жертви" след стрелба в две джамии в град Крайстчърч. От полицията заявиха, че трима мъже и една жена са задържани заради атаките.

Медиите в Нова Зеландия съобщават, че между 9 и 27 души са загинали, но все още броят не може да се уточни. Нападенията са станали в петък, който е ден за молитва за мюсюлманите.

Комисар Майк Буш определи като ансолютен акт на смелост действията на полицаите при задържането на заподозрените. Той посочи също така, че са открити няколко импровизирани взривни устройства, прикрепени към автомобили.

Мъж, поел отговорност за нападението, е оставил антиимигрантски манифест от 74 страници, в който обяснява кой е и какви са причините за действията му, информира Асошиейтед прес. Той заявява, че ги възприема като терористична атака.

Появиха се и видеозаписи, за които се твърди, че са направени от нападателя. Смята се, че са достоверни. На автоматите на мъжа с бяла боя са написани имената на терористи, нападнали други джамии.

The scene outside a mosque in Christchurch, New Zealand where a shooting has taken place More on @business : https://t.co/4iKTLBiA1S pic.twitter.com/CVe9tAvs1K

В болниците на града са закарани поне 30 души.

Свидетели посочват, че мъж в камуфлажно облекло, носещ автоматична пушка, открил безразборна стрелба в джамията "Ал Нур".

Премиерът Джасинда Ардърн нарече случилото се днес "един от най-мрачните дни в историята на Нова Зеландия", допълва АП.

Това е необичаен и безпрецедентен акт на насилие, посочи тя. По думите й много от хората в джамията вероятно са мигранти.

"Нова Зеландия е техният дом. Те би трябвало да са в безопасност тук. В Нова Зеландия няма място за екстремно насилие", подчерта Ардърн.

"This is one of New Zealand's darkest days... There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence."



Prime Minister Jacinda Arden speaks after Christchurch mass shooting - live updates: https://t.co/CLdzBLwimp pic.twitter.com/8Tdk8MBULp