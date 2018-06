Италианската фирма за дрехи United Colors of Benetton бе критикувана за спорна рекламна кампания, в която участват снимки на мигрантите, спасени в Средиземно море.

Рекламите представят мигрантите в спасителни жилетки, придружавани от доброволци.

Благотворителната организация SOS Méditerranée, която стои зад спасителния екип, помогнал на мигрантите, осъди Benetton, че използва снимки на хора в беда.

Италианският вътрешен министър Матео Салвини написа в социалните мрежи: „Аз ли съм единственият, който намира тази реклама за пренебрежителна?“

Рекламите представляват две отделни изображения, заснети от SOS Méditerranée на 9 юни, когато бяха спасени стотици мигранти от кораба „Водолей“.

SOS Méditerranée заяви в Twitter, че напълно се разграничава от проведената кампания на италианската марка.

🔴 STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE’s pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P