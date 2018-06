Съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп предизвика критики заради облеклото си, когато тръгна на посещение в център на границата с Мексико, в който са настанени деца-мигранти.

Мелания носеше с яке с надпис: "Изобщо не ми пука, а на теб?". Той бе на гърба на зеленото яке с качулка.

omfg. Melania Trump reportedly wore a jacket saying 'I REALLY DON'T CARE' when she went to meet with detained immigrant children in Texas today.



And per @Acosta, her spox confirmed that she did, indeed, wear it.https://t.co/xcpksSsE2z