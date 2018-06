Стотици британски бойци участват в традиционния военен парад, с който официално се отбелязва рождението на кралица Елизабет Втора, съобщава БТА.

Нейно Величество навърши 92 години през април. По традиция официалното честване на рождения й ден се провежда във втората събота на юни.

Кралица Елизабет Втора пристигна на парада с теглена от коне карета. Съпругата на принц Хари, херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, отбеляза първата си поява на традиционното честване.

След участието си в парада членовете на британското кралско семейство излизат на балкона на Бъкингамския дворец, за да проследят кулминацията на военното шествие - демонстрация на прочутите Червени стрели от кралските ВВС.

За принц Хари и съпругата му това е първата съвместна поява на знаковия балкон - мястото, „запечатало" не една целувка на млади кралски двойки - на принц Чарлз и принцеса Даяна, принц Андрю и Сара Фъргюсън, принц Уилям и херцогинята на Кембридж Катрин.

Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, joined celebrations of Queen Elizabeth II's official birthday with the traditional Trooping the Colour, a spectacular military parade https://t.co/ePtDN2jege pic.twitter.com/U7Nbfu2AuR