Американско семейство обяви, че е от другия пол, пише изданието KJZZ.

Мъж и синът му работят в задния двор в къща в градче в американския щат Аризона - това би било нормална история, ако по-голямата част от живота си Даниъл Херът не бе прекарал като жена.

Сега той е женен за Шърли Остин, чийто пол по рождение бил определен като мъжки, но тя се смята за жена. При това самият Херът се смята за мъж, въпреки че е родил вече две деца.

This is only the beginning, but we are witnessing the death of the American family unit. Daniel Harrott -- now... https://t.co/ZiWBp2Kb6q

Синът и дъщерята на Даниъл също са уверени, че при раждането полът им е определен грешно. "Чувството е, сякаш за първи път живееш истински. И моите деца могат да бъдат тези, които винаги са искали да бъдат", разказва той.



13-годишната дъщеря, която се казва Джошуа, по-рано е била син. Тя разказва, че на 7 години разбрала, че всъщност е девойка. 11-годишният Мейсън е роден като момиче. Те искат да станат лекар и художник.

This is some combination of mental illness and/or child abuse. The fact that this would be celebrated by anyone is symptomatic of a culture in crisis. https://t.co/3dLrV6syp6