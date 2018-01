Най-малко дванадесет души са убити при продължаващите антиправителствени протести в Иран, съобщи в понеделник държавната телевизия - вижте във видеото - кадрите съдържат насилие и не са подходящи за деца и хора със слаби нерви.

Според властите, въоръжени протестиращи се опитват да превземат полицейски участъци и военни бази в цялата страна. Засега няма потвърдена информация от независим източник за броя на жертвите.

Стълкновения в Иран

Сблъсъци между протестиращи и полиция в Техеран

В битката за влияние в Близкия изток, Иран определено печели

Междувременно Доналд Тръмп коментира случващото се в Иран в „Туитър”.

„Великият ирански народ бе подлаган на репресии в продължение на много години. Те страдат от глад и липса на свобода. Лишават ги не само от човешки права, но и от богатствата на Иран. Настъпи време за промени”, написа американският президент.

От сова страна държавният глава на Иран Хасан Рухани призна, че гневът на хората за икономическите проблеми е справедлив, но предупреди, че правителството няма да се поколебае да се разправи с онези, които счита за нарушители на закона.

Вътрешният министър на Иран пък отправи предупреждение, че „насилието, страхът и терорът” ще бъдат спрени.

„Всички онези, които увреждат публичната собственост, нарушават реда и престъпват закона трябва да бъдат подведени под отговорност за поведението си и да платят съответната цена”, каза в неделя друг член на правителството.

Снощи хиляди иранци се присъединиха към продължаващите трети ден протести срещу режима на Рохани, обхванали много градове в страната. На редица места бе съобщено за сблъсъци между демонстрантите и силите на реда.

Протестните акции започнаха в четвъртък в Мешхеде, вторият по население ирански град, заради поскъпването на потребителските стоки.

Вълната от антиправителствени демонстрации, предизвикани от недоволство от икономическата нестабилност и корупцията сред управляващите, е най-голямата от 2009 г. насам.

Бахрейн днес призова своите граждани да не пътуват по никакъв повод в Иран заради демонстрациите и насилието, които бушуват от четири дни в Ислямската република.

Министерството на външните работи на Бахрейн освен това призова гражданите на страната, които понастоящем се намират в Иран, незабавно да си тръгнат.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!