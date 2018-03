Надзорните органи в Сан Франциско единодушно одобриха забраната за продажби на кожи, което направи мегаполиса най-големият град в Съединените американски щати, в който кожените продукти и аксесоари няма да бъдат достъпни на пазара.

Законът, гласуван във вторник, влиза в сила на 1 януари, но търговците на дребно до януари 2020 г. трябва да продадат съществуващите вече артикули.

Активистите за защита на животните твърдят, че забраната ще отразява се отрази добре на ценностите на града. От друга страна, търговците на дребно казват, че това решение може да се отрази зле на дребния бизнес.

