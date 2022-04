Колко опасен е ген. Александър Дворников - "касапинът от Сирия"?

Н аричат го "Касапина от Сирия". Но военните анализатори всъщност смятат, че новият главнокомандващ на руските войски в Украйна не се различава кой знае колко от другите руски командири, работили в Сирия. А и от тези, които в момента дават заповедите в Украйна. За него ни разказват от Deutsche Welle.

Генерал Александър Дворников, 60-годишен офицер от кариерата, беше първият руски командир, стациониран през 2015 г. в Сирия, след като Кремъл официално започна да подкрепя сирийския диктатор Башар Асад. Дворников прекара 10 месеца там - от септември 2015-а до юли 2016-а.

В този период руската авиация започна брутални бомбардировки над цивилни региони в Сирия, най-вече на север в град Алепо. Тъкмо тези бомбардировки сякаш обърнаха войната в полза на Асад.

Руските бомбардировачи взимаха на прицел джамии, пазари, болници, училища и селскостопански ферми, а сирийската опозиция просто нямаше достатъчен ресурс, за да ги спре. Русия обяви, че мисията ѝ в Сирия е била успешна, а Дворников се снабди с прозвището си и с най-високото държавно отличие: званието "Герой на Руската федерация".

Само дето не е съвсем заслужил нито едното, нито другото. Действията на Дворников в Сирия не са били необичайни, поне според анализа на Вашингтонския Институт за изследване на войната. "Руските войски атакуваха цивилни цели и важни инфраструктурни обекти по време на цялата руска интервенция в Сирия", пишат анализаторите. Според тях, в този смисъл, поведението на Дворников не представлява някакво изключение. "Тактиката и нагласите им в Сирия и Украйна не са нещо ново. Но не са и особено ефикасни", четем още в анализа.

"Кървавата" репутация на Дворников също не е нещо необичайно в редиците на руската армия, казва Елиас Хана, пенсиониран генерал от ливанската армия. Според Хана, който преподава стратегия и геополитика в Американския университет в Бейрут, руската армия се слави с това, че използва брутално насилие за постигане на военните си цели, а действията на Дворников в Сирия в този смисъл са продукт на една отдавна насадена военна култура. Дворников е в армията от 1982 година и се смята, че е участвал и в бойните действия в Чечения.

В Сирия той не е отворил някаква нова страница, защото руските войски просто са продължили стратегията на "изгорената земя", която сирийският диктатор Асад вече е прилагал срещу противниците си. Вярно, че руската армия носи отговорността за голям брой цивилни жертви в Сирия след нахлуването през 2015 година, но действията на руснаците просто се прибавят към ужасяващите престъпления, които режимът на Асад вече беше извършил срещу гражданското население.

Само през 2016 година в онази война загинаха близо 17 000 мирни сирийски граждани, като една четвърт от тях бяха избити от руските военни, твърдят сирийски правозащитници. Цивилните жертви през 2014 и 2015-а, т.е. преди руснаците да се намесят, са били съответно 12 044 и 24 430.

И още нещо: Силите на Асад използваха химическо оръжие и касетъчни бомби срещу мирно население, а това са военни престъпления. Засега няма сведения руската армия да използва такива средства в Украйна, но това все още нищо не означава. В Украйна, както преди това и в Сирия, руснаците използват така наречените "тъпи" бомби и ракети, които нямат прецизно насочване и поради това водят до повече цивилни жертви.

Новото назначение на Дворников не е изненада. След завръщането си от Сирия той пое командването на Южния военен окръг в Русия, който териториално "включва" не само Крим, но и Донбас. А тъкмо там Русия очевидно се готви са масирано настъпление в момента. За последните месеци тъкмо по направлението, за което отговаря Дворников, руснаците постигнаха най-сериозни успехи. А генералът носи отговорност и за нападението срещу Мариупол. И последно: Дворников в момента е не само най-дълго служилият офицер в Южна Украйна, но и най-старшият офицер на активна военна служба.

Военните анализатори от Вашингтон нямат окончателен отговор на въпроса дали опитът на Дворников от Сирия може да бъде полезен в Украйна. Защото войната в Украйна е съвсем различна, най-малкото поради това, че украинците разполагат със свои собствени ВВС, с модерни оръжия и с добра противовъздушна отбрана.

"Какъвто и генерал да назначат, това няма да заличи факта, че Русия претърпя стратегически провал в Украйна", казва в тази връзка Джейк Съливан, съветник по националната сигурност на президента на САЩ Джо Байдън. Смята се, че руската армия е деморализирана, а логистиката ѝ не функционира. В Сирийската война Русия по официални данни изгуби 112 души. Докато в Украйна само за 6 седмици са загинали десетки хиляди руснаци.

"Характерът на бойните действия в Сирия беше дефиниран главно от масираните въздушни удари на руската армия. В Сирия генерал Дворников ръководеше единствено операция по извършване на въздушни удари", подчертава генералът от запаса Елиас Хана. "В Сирия на руската пехота почти не ѝ се наложи да се конфронтира на земята. В момента обаче се води териториална война със сражения между редовни войски и професионални войници, както и в между въздушните капацитети", обобщава експертът.