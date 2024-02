С еверна Корея (КНДР) изстреля няколко крилати ракети край западното крайбрежие, съобщиха южнокорейските въоръжени сили, цитирани от южнокорейската агенция "Йонхап" и Ройтерс.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Република Корея заяви, че изстрелването е било извършено около 11 ч. (2 ч. по Гринуич) от западното крайбрежие на Корейската народнодемократична република (КНДР). Не се уточнява броя на ракетите.

Ким Чен-ун наблюдава изпитания на крилати ракети, изстреляни от подводница

"Засилваме наблюдението и бдителността си и нашите военни се координират тясно със САЩ, за да следят допълнителните признаци за севернокорейските провокации", заяви Комитетът пред медиите.

Това беше четвъртото за тази година изстрелване на крилата ракета, извършено от Северна Корея. Миналата седмица Пхенян заяви, че е изпитал "стратегически" крилати ракети, което предполага, че те може да са предназначени за носене на ядрени бойни глави. По-рано тази седмица държавните медии съобщиха, че страната е тествала новите си крилати ракети, изстрелвани от подводници. Лидерът Ким Чен-ун е бил на място, за да наблюдава изстрелването, при което са използвани ракети със същите опознавателни знаци като тези, изстрелвани от сушата.

