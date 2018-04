Китай наложи тарифи в размер до 25% върху вноса от САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп повиши митата за стомана и алуминий през март.

От днес Пекин ще облага американски продукти на стойност общо 3 милиарда долара, което реално е само малка част от годишния стокооборот между двете най-големи икономики в света, възлизащ на 637 млрд. долара за 2017 г. От тази сума търговският дефицит на САЩ е 375 млрд. долара, по данни на американската статистика.

Китайските власти ще облагат с новите мита вноса на продукти като вино, замразено свинско месо и алуминиев скрап. Официалната позиция на Пекин е, че така ще е балансират загубите, причинени от новите американски тарифи.

С въвеждането на митата върху стоманата и алуминия Тръмп настоя, че „търговските войни са добри” и че за САЩ ще е лесно да ги спечелят.

Американската администрация вече обяви планове за допълнителни целеви тарифи, засягащи вноса на продукти за 60 милиарда долара от Китай и ограничаване на китайските инвестиции, като отговор на кражбите на интелектуална собственост, позволявани от правителството в Пекин.

Новите китайски мита показват, че Пекин е готов да отвърне с контрамерки, въпреки че официално посочи, че не иска да води търговска война със САЩ.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!